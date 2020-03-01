تكنولوجيا: وان بلس تعقد مؤتمرها القادم في 3 من مارس للكشف عن نموذج لجهاز جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة وان بلس يوم 3 من مارس لعقد مؤتمرها القادم لكشف النقاب عن نموذج لجهاز جديد، ولقد جاء إعلان الشركة في مقطع فيديو تشويقي جديد نشر على تويتر.

نشرت وان بلس مؤخراً مقطع فيديو تشويقي لمؤتمرها المقرر عقده خلال أيام، حيث أوضح الإعلان التشويقي موعد المؤتمر دون أي تفاصيل أخرى حول الجهاز المقرر الكشف عنه خلال الحدث.

من جانب أخر أكدت تسريبات جاءت من فرع الشركة في المملكة المتحدة، على أن الجهاز المقرر الكشف عنه لن يكون إصدار جديد من الهواتف الذكية، أو منتج للأسواق، لذا لن تقدم الشركة سلسلة OnePlus 8 الجديدة خلال الحدث.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أكدت على أن وان بلس تكشف عن سلسلة OnePlus 8 الجديدة في مؤتمر بين شهري مارس وأبريل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط وان بلس القادمة.

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