شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعيد تصميم تطبيق ماسنجر إرضاءً للمستخدمين.. اعرف عمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لتكرار النجاح الذى حققته ميزة القصص Stories عند إطلاقها بانستجرام، قرر فيس بوك الاهتمام بنفس الميزة ولكن بتطبيق مختلف وهوماسنجر، إذ أعاد موقع التواصل الاجتماعى تصميم تطبيقه المخصص للدردشة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، بدأت إعادة التصميم الجديدة لتطبيق مانسجر فى الوصول إلى عدد من مستخدمى فيس بوك حول العالم، وتوضح لقطات الشاشة للتطبيق، والتى كشف عنها Jeff Higgins مدير وسائل التواصل الاجتماعى أن أحد أهم التغييرات هو التركيزالإضافى على قصص فيس بوك، وهى الميزة التى يمكن للأصدقاء من خلالها مشاركة الصورومقاطع الفيديوعلى مدار 24 ساعة.

سيظهر ماسنجر قريباً بشكل أكثر تناسقًا، مع اختفاء علامة تبويب Discover، والتى تضم حاليًا مئات الآلاف من مواقع الدردشة الآلية التى يمكن لمستخدمى فيس بوك الاستفادة منها لطرح الأسئلة على الشركات وممارسة الألعاب وحتى التسوق من العلامات التجارية.

وبدلاً من ظهور القصص بشكل صغير فوق قائمة الأصدقاء، تحصل القصص Stories على علامة تبويب خاصة بها فى تطبيق ماسنجر الجديد.

Advertisements

ويراهن فيس بوك على أن إعطاء القصص التركيز اللازم بشكل أكبر، سيكون له تأثير مماثل عليه وستحصل على نفس الشهرة والشعبية التى حصلت عليها عند إطلاقها على انستجرام، إذ حققت Stories نجاحًا هائلاً للانستجرام عند إطلاقها فى أغسطس 2016، واعتبارًا من يناير، وصل عدد مستخدميها إلى 500 مليون مستخدم يوميًا.

على الرغم من أن Stories كانت بمثابة ميزة كبيرة لفيس بوك وتطبيقاته المختلفة، إلا أن الشركة ليست صاحبة الفكرة، بل هى مستوحاة من تطبيق سناب شات.

يبدو أن تحول تصميم ماسنجر هو خطة من فيس بوك لإرضاء المستخدمين وتقديم ما يحتاجونه، وتسليط الضوء على المزايا التى يحبها المستخدمون، وإخفاء الميزات التى لا يحبونها، فرغم رهان فيس بوك بشكل كبير على أن chatbots لتسهيل التواصل عند إطلاقها فى ماسنجر فى عام 2016، إلا أنها كانت صعبة الاستخدام ومربكة للمستخدمين.