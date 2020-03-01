ون بلس تشوق لمنتج غامض سيُعلن عنه في 3 مارس

نشر حساب شركة (ون بلس) OnePlus الموجه للسوق الهندي عبر موقع تويتر مقطع فيديو قصيرًا يُشوِّق لجهاز جديد سيُكشف عنه في 3 آذار/ مارس المقبل.
وقالت (ون بلس) في التغريدة التي نشرتها عبر حسابها الهندي: “إن 2020 عام المفاجآت. هل يمكنك تخمين ما القادم؟”.
ولم يكشف مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 13 ثانيةً أي شيء واضح عن المنتج الذي تعتزم الشركة الصينية الإعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل، ولكن حساب الشركة الموجه للمملكة المتحدة على تويتر، نشر صورًا تلمح بقوة إلى أن المنتج لن يكون هاتفًا ذكيًا، إذ لا يظهر في الصور سوى معدن يُستبعد أن يُستخدم في الهواتف.
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ومع أن الصور تنفي أن يكون المنتج الذي سيُعلن عنه هاتفًا، إلا أنه من المنتظر حقًا أن تعلن (ون بلس) عن هواتف (ون بلس 8) OnePlus خلال حدث خاص سيُقام خلال شهر آذار/ مارس أو شهر نيسان/ أبريل المقبلين.
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