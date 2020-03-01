جوجل وأمازون تقيدان سفر الموظفين بسبب كورونا

أفاد تقرير من موقع (بزنس إنسايدر) Business Insider بأن شركة جوجل تمنع موظفيها من السفر إلى إيطاليا، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكد متحدث باسم شركة أمازون لموقع The Verge أن الشركة طلبت من موظفيها تأجيل جميع رحلات السفر غير الضرورية، بما في ذلك السفر الداخلي في الولايات المتحدة. وكانت الشركتان كلتاهما قد أوقفتا بالفعل سفر الموظفين إلى الصين، وأغلقت جوجل مكاتبها في الصين مؤقتًا في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكد متحدث باسم جوجل لموقع The Verge أن أحد موظفي جوجل في مدينة زيوريخ السويسرية مصاب بفيروس كورونا. وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لقد كانوا في مكتب زيورخ لمدة محدودة، قبل أن تظهر عليهم أي أعراض”.

وكتب نائب رئيس شركة أمازون (ديف كلارك) في رسالة بريد إلكتروني مفادها أنه لا ينبغي للموظفين جدولة الاجتماعات التي تدعو إلى السفر حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل على الأقل، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ووفقًا لموقع Gizmodo، فقد ألغت شركة أمازون أيضًا جميع المقابلات في الموقع للمرشحين للوظائف، على أن تُعقد مقابلات العمل عبر التراسل المرئي.

Advertisements

يُشار إلى أن أكثر من 83,000 شخص حتى الآن قد أُصيبوا بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، العدد الأكبر منهم في الصين، ولكن المرض أخذ في الانتشار في العديد من الدول، بما في ذلك: إيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وشهدت صناعة التقنية تأثيرًا كبيرًا من تفشي المرض المستمر، بما في ذلك إغلاق المتاجر في جميع أنحاء الصين وتأخير الإنتاج. وبسبب الفيروس أيضًا، أُلغيت مؤتمرات تقنية كبرى، بما في ذلك المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ومؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، حتى أن فيسبوك ألغت مؤتمر المطورين السنوي F8.