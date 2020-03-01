شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح ميزة الصور ثلاثية الأبعاد 3D على الهواتف القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسن فيس بوك ميزة الصور ثلاثية الأبعاد 3D الخاصة به لمنح المزيد من المستخدمين فرصة لإعادة عرض صورهم، حيث كانت الميزة تعمل سابقًا فقط للهواتف الذكية المتطورة ذات مواصفات الكاميرا المتطورة، لكن فيس يعمل الآن على توسيع حيز الميزة، من خلال إتاحتها للعمل على الهواتف القديمة مثل هواتف الاندرويد من الفئة المتوسطة وكذلك أجهزة أيفون 7.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن الآن أيضًا استخدام الميزة على العدسة الفردية، والتى تحول الصور الملتقطة من خلال الكاميرا الأمامية إلى صور السيلفي ثلاثية الأبعاد.

وقال باحثون في فيس بوك في بيان: "هذا التقدم يجعل تكنولوجيا الصور ثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة لأول مرة لملايين الأشخاص الذين يستخدمون هواتف أو كاميرا أحادية العدسة".



صور ثلاثية الأبعاد

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وأضاف فيس بوك: "كما يسمح للجميع بتجربة صورعائلية عمرها عشرات السنين وغيرها من الصورالعزيزة بطريقة جديدة، عن طريق تحويلها إلى صور ثلاثية الأبعاد".

ويمكن للأشخاص الذين يمتلكون أحدث أجهزة الكاميرا المزدوجة الاستفادة أيضا، حيث يمكنهم الآن استخدام الكاميرا أحادية الواجهة التي تلتقط صور سيلفي ثلاثية الأبعاد، فأي شخص لديه أيفون 7 أو أعلى ، أو جهاز أندوريد حديث أو متوسط المدى، يمكنه الآن تجربة هذه الخيارات في تطبيق فيس بوك.

وأعلن فيس بوك عن صور ثلاثية الأبعاد لأول مرة في عام 2018، لكنه لم يكن متاحًا في البداية إلا مع أجهزة أيفون التي يمكنها التقاط صور لوضع عمودى.

وسمح هذا لشركة أبل بإنشاء ما يسمى خرائط العمق التي تعيد بناء بيانات ثلاثية الأبعاد حول المشهد، ثم شمل نوع معين من الأندرويد، لكن يمكن الآن إنشاء هذه النماذج تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعى الخاص بفيسبوك على حيز كبير من الأجهزة والصور.