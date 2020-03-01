شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستثمر قوى بتويتر يخطط للإطاحة بجاك دورسى رئيس الشركة من منصبه..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى إليوت مانجمنت، الشركة الاستثمارية الضخمة التى يرأسها بول سينجر، إلى إقالة الرئيس التنفيذى لشركة تويتر جاك دورسى، إذ حصلت الشركة على حصة كبيرة فى تويتر، ورشحت أربعة مديرين جدد بمجلس إدارتها، حسبما ذكرت بلومبرج.

كما أكدت شبكة CNBC هذه الأخبار فى تقرير أكدت من خلاله أن السبب وراء رغبة سينجر فى إبعاد دورسى هو تركيزه على إدارة كل من تويتر وشركة التكنولوجيا المالية Square ، إذ يشغل منصب الرئيس تنفيذى لكلا الشركتين، جنبا إلى جنب خطط دورسى المعلنة للانتقال إلى إفريقيا هذا العام.

وقفز سهم تويتر أكثر من 7 ٪ فى ساعات ما بعد التداول يوم الجمعة بعذ هذه الأخبار، بينما رفض كل من تويتر و Elliott Management التعليق.

وقد كشف جاك دورسى الرئيس التنفيذى لموقع تويتر فى نوفمبر أنه قد ينتقل إلى إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل فى العام المقبل، إذ كتب تغريدة يقول بها: "من المحزن أن تغادر القارة فى الوقت الحالى، إذ ستحدد إفريقيا المستقبل خاصة البيتكوين، لست متأكداً من أين بعد، لكننى سأعيش هنا لمدة 3-6 أشهر فى منتصف عام 2020."

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وكانت هذه التغريدة بعد أيام من زيارة دورسى البالغ من العمر 43 عامًا إثيوبيا كجزء من جولة استمرت لمدة شهر فى جميع أنحاء القارة، وقال إنه سيجتمع مع رواد الأعمال فى إثيوبيا وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وقال دورسى فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى من نيجيريا إنه لا يعرف أين سيقيم، لكنه تعهد بأن يقضى نصف العام المقبل فى القارة الأفريقية.

ويُعرف دورسى بسفره العالمى، إذ كان فى ملبورن بأستراليا فى سبتمبر، وزار ميانمار فى ديسمبر، حيث احتفل بعيد ميلاده من خلال ممارسة التأمل الصامت لمدة 10 أيام.