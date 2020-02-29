تكنولوجيا: تقارير جديدة تؤكد على خطط مايكروسوفت لإطلاق Surface Duo في صيف هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التقارير إلى خطط مايكروسوفت الجديدة لإطلاق Surface Duo للأسواق في صيف هذا العام، أي قبل الموعد المحدد سابقاً في نهاية هذا العام.

كشفت شركة مايكروسوفت عن Surface Neo خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، الذي يأتي بشاشة مزدوجة بحجم 9 إنش، للتحول من وضع الجهاز اللوحي إلى وضع الحاسب المحمول مع جهاز Surface Duo بشاشة مزدوجة بحجم 5.6 إنش، بنظام تشغيل الأندوريد.

ولقد أوضحت التقارير الجديدة أن مايكروسوفت قد تقدم جهاز Surface Duo للأسواق في وقت مبكر، حيث تشير التوقعات إلى أن الجهاز سينطلق رسمياً في صيف هذا العام، حيث أكدت التقارير على أن مايكروسوفت قد إنتهت بالفعل من تطوير التكوينات الداخلية للجهاز، كما يبدأ فريق العمل الآن على الإنتهاء من تجربة نظام تشغيل الأندوريد والتطبيقات على جهاز Surface Duo.

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وتشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت ستقدم Surface Duo من جديد بسعة تخزين أعلى في حدث يعقد في ربيع هذا العام للإعلان عن Surface Go 2 و Surface Book 3.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن مايكروسوفت ستقدم Surface Duo برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، أيضاً لن يدعم الإصدار الأول الإتصال بشبكات 5G، بينما يأتي بإعدادات متقدمة للكاميرة.

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