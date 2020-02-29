شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تدير كلمات السر والحسابات على آيفون وآيباد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت أبل بعض التحسينات على خاصية إدارة كلمات السر والحسابات فى نظامى التشغيل أى أو إس iOS وآيباد أو إس iPadOS من ضمنها القدرة على الوصول إلى الحسابات وكلمات السر المخزنة عند تسجيل الدخول على مواقع الويب وفى التطبيقات، فيما يلى سنتعرف على كيفية إدارة الحسابات وكلمات السر على آيفون وآيباد:

انتقل إلى الإعدادات على آيفون أو آيباد.

اضغط على خيار كلمات السر والحسابات Passwords & Accounts .

اضغط على خيار كلمات مرور الموقع والتطبيق Website & App Passwords. سيُطلب منك المصادقة سواء باستخدام تقنية التعرف على الوجه) Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID.

اضغط على خانة البحث.

أدخل اسم التطبيق أو الموقع الذى تريد البحث عنه.

اضغط على اسم المستخدم أو كلمة السر إذا كنت ترغب فى نسخ واحد منهم.

اضغط على خيار نسخ Copy لنسخ اسم المستخدم أو كلمة السر.

عندما تحصل على حق الوصول إلى الحسابات وكلمات السر الخاصة بك، سترى قائمة قأبلة للبحث، سيؤدى النقر على اسم الموقع إلى إظهار اسم المستخدم وكلمة السر، كما يمكنك الضغط مطولًا اسم المستخدم وكلمة السر لنسخ محتوياتها.

لدى نظام التشغيل آى أو إس آلية مضمنة لإضافة حسابات وكلمات مرور إلى iCloud Keychain، فعندما تبدأ فى إنشاء حساب، سيقترح (سفاري) Safari كلمة مرور لك، إذا اخترت استخدام كلمة السر هذه، فسيقوم سفارى أيضًا بحفظ تفاصيل حسابك فى iCloud Keychain.

انتقل إلى الإعدادات على آيفون أو آيباد.

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اضغط على خيار كلمات السر والحسابات Passwords & Accounts.

اضغط على كلمات مرور الموقع والتطبيق Website & App Passwords.

اضغط على زر (+) الموجود فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

اضغط على خيار (تم) Done.

انتقل إلى الإعدادات على جهاز آيفون أو آيباد.

اضغط على خيار كلمات السر والحسابات.

اضغط على خيار كلمات مرور الموقع والتطبيق.

اضغط على خيار تعديل Edit فى الزاوية اليمنى العليا.

اختر بيانات الدخول التى تريد حذفها.

اضغط على حذف Delete فى الزاوية العلوية اليسرى. وقم بتأكيد الحذف مرة أخرى.

ستجد أن كلمة السر قد حُذفت من iCloud Keychain ولن تستطيع الوصول إليها عند الدخول إلى موقع الويب أو التطبيق المرتبط بها.