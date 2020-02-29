تكنولوجيا: صور حية لهاتف Find X2 المرتقب من Oppo تستعرض تصميم الهاتف بشكل أوضح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أوضح الصور الحية لهاتف Oppo القادم Find X2 قبل الإعلان الرسمي يوم 6 من مارس، حيث إستعرضت الصور تصميم الكاميرة الخلفية بشكل واضح، إلى جانب تصميم الشاشة المنحينة المميزة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن هواتف Find X2 وأيضاً Find X2 Pro في مؤتمر يعقد خلال الأسبوع المقبل، ولقد رصدت مؤخراً أحدث الصور الحية لهاتف Find X2.

ويظهر هاتف Find X2 في الصور الحية بتصميم بارز للكاميرة الخلفية بشكل واضح، إلا أنها تتميز أيضاً بتصميم أقل إتساعاً من تصميم الكاميرة في هواتف Galaxy S20.

وتضم إعدادات الكاميرة في هاتف Find X2 كاميرة periscope للتكبير، حيث تؤكد الصور على تكبير hybrid الذي يظهر بالعلامة التجارية في الكاميرة العلوية بالتصميم المربع، إلى جانب اثنان من المستشعرات مع اثنان من فلاش LED، حيث يأتي أحد المستشعرات بزوايا عرض واسعة.

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أيضاً يضم هاتف Find X2 ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تظهر الشاشة بتصميم منحني في الحواف.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أكدت على أن هاتف Find X2 سيتميز بدقة عرض 1440 بيكسل في الشاشة، مع معدل تحديث 120Hz، وإستجابة سريعة في خاصية اللمس في الشاشة تعادل معدل 240Hz.

كما كشفت التسريبات السابقة عن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع دعم هاتف Find X2 لتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30W، أو الشحن السلكي بقدرة 65W، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، ويضم معالج Snapdragon 865.

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