الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite يظهر في صورة رسمية مسربة مع القلم S Pen

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عن كل من Galaxy Tab S6 و Galaxy Tab S6 5G، فقد إتضح الآن أن شركة سامسونج تستعد أيضًا للإعلان عن جهاز لوحي آخر ضمن تشكيلة Galaxy Tab S6 Series سيحمل إسم Galaxy Tab S6 Lite. وكما يوحي إسمه، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي ليكون بمثابة البديل الأرخص للجهازين اللوحيين المذكورين في بداية المقال.

نحن لا نعرف متى بالضبط ستقوم شركة سامسونج بالإعلان رسميًا عن هذا الجهاز اللوحي، ولكن حصلنا اليوم على صورة رسمية مسربة لهذا الجهاز اللوحي، وهي الصورة التي تؤكد لنا أنه سيأتي مع نفس تصميم Galaxy Tab S6 وسيحتفظ بالقلم الإلكتروني S Pen. وعلاوة على ذلك، فنحن لاحظنا وجود أيقونة الإتصالات الخلوية في شريط الحالة، وهذا ما يعني بأنه سيدعم LTE، ولكن يٌقال كذلك أنه سيتم إطلاق نسخة أخرى من هذا الجهاز اللوحي ستدعم شبكات WiFi فقط.

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يُشاع بأن Galaxy Tab S6 Lite سيصل مع 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية، ومع المعالج الثماني النوى Exynos 9611 أيضًا. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. وبالنسبة لبقية مواصفات هذا الجهاز اللوحي، فهي لا تزال غامضة، ولكن من المحتمل أن تطفو المزيد من المعلومات حول هذا الجهاز اللوحي على السطح في المستقبل القريب.