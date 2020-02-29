الكشف عن ميزات إسوارة اللياقة البدنية Realme Band، وستضم مستشعر ضربات القلب

فاطمة أيت طالب - دبي - ستكشف شركة Realme عن سلسلة هواتف Realme 6 Series في اليوم الخامس من شهر مارس المقبل، ولكن بجانب ذلك، ستقوم الشركة بالكشف عن أول إسوارة ذكية لها للياقة البدنية والتي تحمل إسم Realme Band.

لا نعرف سعر إسوارة اللياقة البدنية هذه بعد، ولكن كشفت لنا الشركة الصينية مؤخرًا عن مجموعة من الميزات التي ستأتي بها هذه الإسوارة من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في الهند لبناء الضجة حول هذه الإسوارة الذكية. وفي البداية، كشفت لنا Realme أن إسوارة Realme Band ستحتوي على شاشة ملونة تعرض إشعارات للمكالمات والرسائل والتنبيهات.

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ستأتي إسوارة اللياقة البدنية هذه كذلك مع خاصية تتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي ودعم تسع أوضاع رياضية، وواحد من هذه الأوضاع التسعة هو وضع الكريكيت المصمم خصيصًا للهند. هذا ينبغي أن يساعد على جذب العديد من عشاق رياضة الكريكيت في الهند إلى الإسوارة الذكية الجديدة من الشركة. وبصرف النظر عن ذلك، فإن إسوارة Realme Band الجديدة ستحمل أيضًا شهادة IP68 مما يعني أنها ستكون مقاومة للماء والغبار وستأتي مزودة بموصل USB Type-A، مما يعني أنه يمكنك ربطها مباشرة بمنفذ USB Type-A العادي ليتم شحنها بدون مشاكل.

سيتم تقديم إسوارة اللياقة البدنية باللون الأصفر والأسود والأخضر، وسيتم عرض عدد محدود من الوحدات للبيع بعد الإعلان الرسمي يوم 5 مارس، وذلك من الساعة 2 مساءً إلى 4 مساءً بالتوقيت المحلي في الهند من خلال الموقع الرسمي للشركة هناك.