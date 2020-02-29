شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغنياء العالم يخسرون 139 مليار دولار من صافى ثرواتهم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن أغنى 500 شخص فى العالم خسروا 139 مليار دولار من صافى ثرواتهم الجماعية يوم الاثنين الماضى وحده، إذ استمرت الأسهم فى جميع أنحاء العالم فى الانخفاض منذ ذلك الحين، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 10٪ حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وتسبب تراجع الأسهم فى انخفاض القيمة الصافية لصافى قيمة ثروة جاك ما الرئيس التنفيذى السابق لشركة على بابا، أغنى شخص فى الصين الأسبوع الماضى بمقدار 1.8 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وأفادت بلومبرج أن برنارد أرنو الملياردير الفرنسى ورئيس شركة LVMH كان الخاسر الأكبر، إذ فقد خسر أرنو 4.8 مليار دولار يوم الاثنين و1.5 مليار دولار أخرى يوم الثلاثاء، ثم استعاد 900 مليون دولار يوم الأربعاء، قبل أن يخسر 2.7 مليار دولار إضافية يوم الخميس، ليصل صافى ثروته إلى 46.2 مليار دولار، وفقًا لما أظهره مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

بينما تحمل جيف بيزوس ثانى أكبر انخفاض يوم الاثنين، حيث خسر ما مجموعه 10 مليارات دولار فى الأسبوع الماضى من إجمالى ثروته، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

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وسبق أن ذكرت بعض التقارير أن فيروس كورونا يمكن أن يقلل من بيع السلع الفاخرة بما يصل إلى 43 مليار دولار هذا العام بسبب انخفاض الإنفاق فى الصين.

أفادت Business Insider أن أكثر من 83000 شخص أصيبوا بالفيروس وأن أكثر من 2800 شخص قد ماتوا، بينما هناك الآن حالات مؤكدة فى كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، فإن الغالبية العظمى منها فى الصين.

وليس من الغريب أن يخسر المليارديرات الكثير من المال، وقد يكون السبب وراء اختياراتهم الاستثمارية، إذ عانى المليارديرات العاديين البالغ عددهم 401 مليون خلال انهيار البورصة فى نهاية عام 2018، حسبما أفادت Business Insider.

وخسر المليارديرات فى جميع أنحاء العالم وقتها 7 ٪ من صافى ثرواتهم الجماعية فى عام 2018 بسبب عدم استقرار السوق فى نهاية ذلك العام، وكانت هذه هى المرة الأولى منذ سبع سنوات التى يتعرض بها أغنياء العالم من انخفاض ثرواتهم، وفقاً لشركة Capgemini للاستشارات التكنولوجية الفرنسية.