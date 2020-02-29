شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر طريقة تسمح لمنتجى المحتوى بالتعامل مع المعلنين مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبريوتيوب السماح لمنتجى المحتوى ببيع الإعلانات مباشرةً إلى العلامات التجارية بدلاً من استخدام المنصة كوسيط، حيث يجرب تنسيقًا جديدًا لبيع الإعلانات، ولكن برنامجه محدود جدًا في الوقت الحالي، لكنه سيسمح لمنتجى المحتوى فقط ببيع الإعلانات إلى العلامات التجارية التي تربطهم بها علاقات سابقة، ولعل مفهوم السماح لهم بمتى ولمن يبيعون الإعلانات يمثل تحولا جوهريا في كيفية عمل المنصة تقليديا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيسمح يوتيوب لمنتجي المحتوى بصياغة استراتيجية إعلانات خاصة بهم لقنواتهم عن طريق تنسيق شركائهم، بينما كانوا من قبل يعتمدون اختيارات يوتيوب للإعلانات التي يتم عرضها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

بينما لاحظ موقع The Verge، أن هذه الاستراتيجية الجديدة يمكن أن تخلق مشاكل في حالة قيام منتجى المحتوى، على سبيل المثال بعرض محتوى للميكاب حول علامة تجارية تربطهم بها علاقة مالية.

وقد تكون هناك حاجة إلى لجنة التجارة الفيدرالية للكشف عن تلك العلاقات، وهو شرط يمكن أن يخلق مشاكل لمنصة التنفيذ يوتيوب.

Advertisements

وليس من الواضح عدد منشئي المحتوى الذين يشاركون في الاختبار، وما إذا كان يخطط يوتيوب لطرح هذه الميزة على نطاق أوسع.

وفي العام الماضي، طرحت المنصة أيضًا ميزة "Super Stickers" والتي يمكن شراؤها بسعر يتراوح بين 99 سنتًا و 50 دولارًا، والتى تتيح للمستخدمين تحويل الأموال إلى منتجى المحتوى المفضلين لهم.

ووفقًا لموقع يوتيوب، تم تقديم الملصقات بعد نجاح ميزة سابقة تسمى الدردشات، والتي تتيح للمستخدمين شراء رسالة تبرز في دردشة البث المباشر.

ويتم استخدام الملصقات كوسيلة لمساعدة المبدعين على توفير أموال إضافية من قنواتهم، خارج النموذج التقليدي للمشاركة في إيرادات الإعلانات.