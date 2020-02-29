شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل: عودة العمل بمصانع إنتاج الأيفون فى الصين مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة "آبل"، أن المصانع التى تصنع هواتف "أيفون" فى الصين عاودت العمل مجدداً إثرسيطرة بكين على تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال كوك، فى لقاء مع قناة "فوكس بزنس" الأميركية: "أشعر أن الصين سيطرت على انتشار فيروس كورونا. أنظروا إلى أرقام المصابين، فهى تنقص يوماً بعد يوم، وأنا متفائل جداً بذلك".

وأضاف: "من المعلوم أن لدينا موردين فى الصين، فهاتف آيفون يُصنع فى كل مكان فى العالم، ولدينا مكونات رئيسية من الهاتف قادمة من الولايات المتحدة، ولدينا أجزاء رئيسية أخرى تُصنّع فى الصين".

وتابع: "بالإضافة للأجزاء التى تُصنّع فى الصين، فقد أعيد فتح هذه المصانع واستؤنف العمل فيها".

وعلى الرغم من بدء معدلات العدوى فى الصين، التى بدأ فيها تفشى فيروس كورونا المستجد، فى التراجع فقد زادت الحالات الجديدة بوتيرة سريعة فى عدة دول منها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

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ويُعتقد أن تصريحات كوك هذه تأتى فى سبيل طمأنة المستثمرين بأن أعمال الشركة تسير على قدم وساق، خاصةً بعد أن تراجعت أسهم "آبل" وغيرها من أسهم شركات التقنية فى الأيام الأخيرة بسبب استمرار المخاوف والأخبار المتعلقة بفيروس كورونا.

وفى هذا السياق، خفضت شركة "مايكروسوفت" الأربعاء من توقعات إيراداتها للربع الحالى مشيرة إلى أنها ستتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد مع تراجع فى مبيعات نظام التشغيل "ويندوز" وأجهزة "سورفيس".

وكانت مجموعة "آبل" أعلنت الأسبوع الماضى أن إيراداتها، ستكون دون التوقعات خلال الربع الحالى أيضاً بسبب فيروس كورونا المستجد، خصوصا وأنها تعتمد على مصانع صينية فى إنتاج الكثير من مكونات أجهزتها فيما تشكل الصين أيضا سوقا كبيرة لها.