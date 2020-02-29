تكنولوجيا: سوارة Realme الذكية تدعم معايير IP68 وتضم موصل USB-A للشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 5 من مارس للإعلان عن سلسلة هواتف Realme 6، كما تكشف رسمياً عن سوارة Realme التي تأتي بموصل USB-A للشحن، وتدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما تتميز بشاشة ملونة.

تكشف شركة Realme عن أول سوارة ذكية من الشركة قريباً، ولقد إستعرضت الشركة مؤخراً مواصفات السوارة في مجموعة من الإعلانات التشويقية.

كشف الإعلان التشويقي الأول لسوارة Realme الذكية عن شاشة ملونة تدعم إظهار الإشعارات والمكالمات إلى جانب الرسائل بكفاءة ووضوح أعلى.

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ومن المقرر أن تتميز سوارة Realme الذكية بتقنية إستشعار ورصد ضربات القلب في الوقت الفعلي، كما تعمل على تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وتشمل السوارة الذكية عدد 9 من الأنماط للأنشطة الرياضية المختلفة، كما تضم نمط Cricket الذي يدعم بشكل خاص المستخدمين في السوق الهندي.

كما تدعم سوارة Realme معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تضم السوارة الذكية موصل USB-A للشحن المباشر، ومن المقرر أن تتوفر السوارة الذكية بألوان الأصفر، والأخضر إلى جانب اللون الأسود.

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