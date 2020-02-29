صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Galaxy A41 من الأمام والخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا اليوم على صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy A41 القادم من شركة سامسونج والذي تم رصده في الشهر الماضي على منصة إختبارات الأداء Geekbench. وكما تلاحظون أعلاه وأدناه، فالهاتف Galaxy A41 سيأتي مع شاشة Infinity-U بحجم يتراوح بين 6 إنش و 6.1 إنش، وكاميرا أمامية واحدة في القطع المتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

وفيما يخص الواجهة الخلفية للهاتف Galaxy A41، فهي ستضم ثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. ونظرًا إلى أن هذه الصور لا تستعرض لنا مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، فهذا يعني أن الهاتف Galaxy A41 سيضم هذا المستشعر في الشاشة أو سيعتمد على خاصية الفتح عن طريق الوجه، Face Unlock.

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تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Galaxy A41 سيضم زر التشغيل على الجانب الأيمن من الهاتف جنبًا إلى جنب مع أزرار التحكم بالصوت، في حين سيتواجد منفذ الشريحة SIM على اليسار. وفي الجزء السفلي من الهاتف سيكون هناك منفذ السماعات 3.5mm، ومكبر الصوت ومنفذ الميكروفون الأساسي. ووفقا للمصدر، فإن سمك الهاتف Galaxy A41 سيبلغ 7.9 ملمتر.

لم تكشف لنا شركة سامسونج عن أي معلومات حول الهاتف Galaxy A41 حتى الآن، ولكن بفضل منصة إختبارات الأداء Geekbench أصبحنا نعلم أن الهاتف سيضم المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P65، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. ووفقا للشائعات السابقة كذلك، فسوف يأتي الهاتف Galaxy A41 كذلك مع 64GB من الذاكرة الداخلية، ومع بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.