FCC تفرض غرامات ثقيلة على شركات الإتصالات الأمريكية بسبب بيع بيانات مواقع عملائها

فاطمة أيت طالب - دبي - في أوائل شهر فبراير الجاري، كتبت لجنة الإتصالات الفيدرالية FCC خطابًا إلى الكونجرس الأمريكي حيث أوضحت أن هناك ” شركة واحدة أو أكثر ” من شركات الإتصالات الأمريكية الكبرى تبيع بيانات مواقع عملائها لبعض الوكالات. تم إكتشاف هذه الممارسة في البداية في العام 2018، ومنذ ذلك بدأت لجنة التجارة الفيدرالية بالتحرك لمنع تلك الشركات على التمادي في الأمر.

بالفعل، يوم أمس الجمعة، كشفت لجنة الإتصالات الفيدرالية أنها ستصدر غرامة بقيمة تفوق 208 مليون دولار أمريكي لجميع شركات الإتصالات الأمريكية الأربعة الكبرى. سيتم تغريم شركة T-Mobile بنحو 91 مليون دولار أمريكي، وشركة AT&T بنحو 57 مليون دولار أمريكي، بينما سيتم تغريم شركة Verizon بنحو 48 مليون دولار أمريكي، وشركة Sprint بنحو 12 مليون دولار أمريكي. حاليًا، هذه هي الغرامات المقترحة بناء على تحقيق لجنة الإتصالات الفيدرالية.

فتحت لجنة الاتصالات الفدرالية تحقيقات بعد ورود أنباء عن أن شركات الإتصالات الأمريكية كانت تبيع بيانات موقع عملائها دون موافقتهم. خدمة العثور على الموقع، Securus قدمت معلومات عن نزلاء السجن إلى السلطات، ولكن الخدمة بدأت في بيع المعلومات إلى أطراف أخرى أكثر غموضًا لأسباب خارج القصد الأصلي.

الغرامات والادعاءات المقترحة في رسالة اليوم ليست نهائية. ووفقًا للرسالة، سيتم منح شركات الإتصالات الأمريكية فرصة للرد على هذه الإدعاءات قبل سريان الغرامات المقترحة.