هواوي تختبر تطبيقها للبحث للهواتف الذكية

تختبر شركة هواوي تطبيقها للبحث المخصص للهواتف الذكية (Huawei Search)، وذلك لأن أحد التطبيقات الأساسية المفقودة على أجهزتها الخالية من خدمات جوجل في الوقت الحالي هو تطبيق البحث المخصص.

وتطلب الشركة الصينية من المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اختبار تطبيق البحث الجديد التجريبي (Huawei Search) المرفق على شكل ملف (APK) مقابل الحصول على جوائز رائعة.

وبخلاف تطبيق جوجل الذي يوفر الوصول إلى محرك بحث جوجل ومساعد جوجل الذكي وعدسات جوجل، فإن تطبيق (Huawei Search) هو عبارة عن تطبيق بحث أساسي يتيح للمستخدمين البحث عبر صفحات الويب ومقاطع الفيديو أو المقالات الإخبارية أو الصور.

وهناك اختصار لرؤية حالة الطقس، والذي يوفر أداة مصغرة تعرض التوقعات الحالية على مدار 24 ساعة، وهو مدعوم من المشروع المشترك بين Huafeng و AccuWeather لتوفير مصادر البيانات المتوقعة من إدارة الأرصاد الجوية الصينية.

كما يتضمن التطبيق اختصارات للرياضة وأداة تحويل العملات والحاسبة، ويمكن للمستخدم الاطلاع على سجله للبحث وتقديم الملاحظات وتغيير منطقة البحث واللغة والتبديل إلى البحث الآمن وتغيير نطاق البحث، والذي يتحكم بتطبيقات هواوي التي يمكن لتطبيق (Huawei Search) البحث ضمنها.

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ويدعم التطبيق الوضع الداكن الموجود ضمن واجهة المستخدم EMUI 10، ووفقًا لاتفاقية المستخدم الخاصة بتطبيق البحث، فإن الخدمة تدار بواسطة Aspiegel Limited، وهي شركة تابعة لهواوي ويقع مقرها في أيرلندا.

ونقلت الشركة الصينية العملاقة الكثير من خدماتها البرمجية إلى Aspiegel Limited في عام 2019 لتخفيف المخاوف من معالجتها لبيانات المستخدم.

وتنص اتفاقية المستخدم على أن المستخدمين يجب أن يكون لديهم حساب هواوي لاستخدام الخدمة وأن الخدمة متوفرة فقط في أجهزة هواوي كتطبيق أو خدمة بحث مدمجة مقدمة في خدمات هواوي.

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ويمكن الوصول إلى (Huawei Search) في أي متصفح ويب من خلال الانتقال إلى عنوان الموقع، وتقول هواوي في بيان الخصوصية إن المستخدم لديه الحق في طلب حذف نتيجة البحث بما يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).

وتشير قدرة هواوي على حذف نتائج البحث إلى أن تطبيق (Huawei Search) قد لا يستخدم محركًا تابعًا لجهة خارجية، وتبدو إمكانيات التطبيق محدودة جدًا في الوقت الحالي، كما أن الخدمة مخصصة حاليًا للاستخدام على هواتف هواوي الذكية فقط.

يذكر أن الشركة الصينية أصبحت مدرجة منذ منتصف عام 2019 في قائمة الكيانات بوزارة التجارة الأمريكية، مما حال دون حصولها على ترخيص لخدمات جوجل المحمولة.

ودفعها هذا الأمر إلى تطوير متجر (AppGallery)، وهو بديل لمتجر (جوجل بلاي) Google Play، وخدمات هواوي المحمولة (HMS)، البديلة لخدمات جوجل المحمولة (GMS).

وفي ظل إطلاق Honor View 30 Pro والإطلاق القادم لسلسلة Huawei P40، فإن الشركة الصينية العملاقة بحاجة إلى إقناع العملاء المحتملين بأن بإمكانهم العيش بدون تطبيقات جوجل.