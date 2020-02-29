تكنولوجيا: إلغاء فعاليات معرض السيارات Geneva Motor 2020 بعد ظهور حالة كورونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن موريس توريتيني قبل أسبوع من إنطلاق المعرض السنوي للسيارات Geneva Motor 2020 عن إلغاء فعاليات المعرض هذا العام نتيجة لظهور حالة كورونا وفرض حظر من الحكومة السويسرية.

بعد أن سجلت الحكومة السويسرية أول حالة من مرضى فيروس كورونا مؤخراً، أصدرت الحكومة السويسرية قرار بحظر التجمعات التي تشمل أكثر من 1000شخص بشكل مؤقت حتى يوم 15 من مارس.

خططت العديد من الشركات المصنعة للسيارات لفعاليات Geneva Motor 2020 التي تقرر سابقاً إنطلاقها من 5 إلى 15 من مارس للكشف عن النماذج الجديدة من السيارات التي تتضمن تقنيات وتصميم لإصدارات المستقبل.

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ولقد أشارت سابقاً كلاً من مرسيدس بنز، Polestar، وأيضاً Bentley عن خططها للكشف عن الإصدارات الجديدة من السيارات خلال المعرض هذا العام، إلا أن موعد المؤتمر يأتي في وقت الحظر الذي أعلنته الحكومة السويسرية مؤخراً.

كما أشار موريس توريتيني رئيس الوكالة المنظمة لفعاليات معرض Geneva Motor أن إلغاء المعرض هذا العام جاء نتيجة لحالة طارئة، كما أشار إلى أن الشركات المصنعة للسيارات ستتفهم سبب هذا القرار، إلا أنه لم يوضح تأثير إلغاء المعرض على الشركات المصنعة للسيارات.

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