الهاتف Galaxy A11 يظهر في صورة رسمية مُسربة مع ثقب في الشاشة وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت صورة للواجهة الخلفية الخاصة بالهاتف Galaxy A11 القادم من سامسونج، مما كشف لنا أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. اليوم، تم تسريب صورة رسمية لهذا الهاتف، مما يعطينا فكرة أوضح عن تصميم الهاتف Galaxy A11، والكشف عن بعض المعلومات الأخرى.

تُؤكد لنا هذه الصورة أن الهاتف Galaxy A11 سيضم شاشة تمتاز بثقب في الزاوية العلوية اليسرى. في الواجهة الخلفية، نعلم بالفعل أنه سيضم ثلاث كاميرات. ولكن هذه المرة، نرى مستشعر بصمات الأصابع البيضاوي الشكل. يمكنك أيضًا رؤية زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيمن من الهاتف مع وجود منفذ السماعات 3.5mm في الأعلى.

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ووفقا للشائعات السابقة، فنحن نعلم أن الهاتف Galaxy A11 سيضم ذاكرة داخلية بحجم 128GB، وشاشة LCD بحجم 6.4 إنش، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4000mAh.

لا نعرف متى بالضبط ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A11، ولكن يُشاع أنه سيُعرض للبيع في الهند مقابل 10000 روبية هندية، وهو ما يُعادل 140 دولارًا أمريكيًا. وعلى ما يبدو، هذا الهاتف سيصل إلى الأسواق الأخرى كذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.