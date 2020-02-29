سامسونج تُطلق نسخة جديدة من الهاتف Galaxy S10 Lite مع 512GB من الذاكرة الداخلية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الأصل بإطلاق نسختين من الهاتف Galaxy S10 Lite، واحدة تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، بينما تضم النسخة الثانية 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. اليوم، قررت شركة سامسونج إطلاق نسخة ثالثة من الهاتف Galaxy S10 Lite تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية.

هذه النسخة الجديدة من الهاتف Galaxy S10 Lite ستُعرض للبيع في الهند مقابل ما يُعادل 625 دولار أمريكي، وذلك إبتداءً من 1 مارس من خلال الموقع الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت، ومن خلال متاجر الشركة الفعلية. وكما سبق وأشرنا، فهذه النسخة الجديدة متاحة فقط في الهند حاليًا، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت ستُعرض للبيع في المناطق الأخرى حول العالم أو ما إذا كانت ستبقى حصرية للسوق الهندي.

للتذكير، الهاتف Galaxy S10 Lite يضم معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، ويضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن الطريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الهاتف Galaxy S10 Lite يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. أما بخصوص الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي تمتاز بدقة 32 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 2.2. وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Galaxy S10 Lite يُعتبر أول هاتف من شركة سامسونج يضم تقنية تثبيت الصورة الجديدة Super Steady OIS، وهي التقنية التي قيل بأنها ستوفر إستقرارًا أفضل من ذلك المتوفر في الكاميرات الأساسية لهواتف سامسونج الرائدة الحالية.

كما يمكنكم أن تتوقعوا، الهاتف Galaxy S10 Lite يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج.