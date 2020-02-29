إليك سيارة سيتروين الكهربائية ذات المقعدين Ami

وسعت شركة صناعة السيارات الفرنسية (سيتروين) Citroën مجموعة سياراتها من خلال تقديم سيارة كهربائية ذات مقعدين للمدينة لا تحتاج إلى ترخيص لقيادتها، والتي يُطلق عليها اسم (Ami)، المطورة من قبل الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار كل من المستخدمين الخاصين وبرامج النقل التشاركي.

ومن المفترض أن تصدر سيارة (Ami) من سيتروين، التي كشفت عنها الشركة لأول مرة العام الماضي كمفهوم، هذا الربيع، وتأتي السيارة بحجم صغير للغاية، إذ يبلغ طولها 2.41 مترًا (7 أقدام و 11 إنشًا).

ويتم تصنيفها تقنيًا على أنها دراجة رباعية خفيفة تشبه (رينو تويزي) Renault Twizy، مما يعني أنه يمكن أن يقودها مراهقون لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا في فرنسا و 16 سنة في بقية أوروبا، كما أنها لا تتطلب رخصة قيادة لقيادتها.

وتخطط سيتروين لبيع السيارة بشكل مباشرة، لكنها تأمل أيضًا في استئجارها مثل السكوتر الكهربائي وغيره من حلول التنقل الجزئي، وتقول الشركة إن السيارة ستكون متاحة للإيجار شهريًا أو على أساس ساعي، بحيث يمكن استئجار (Ami) مقابل 19.99 يورو (نحو 22 دولارًا) شهريًا بعد إجراء دفعة مبدئية بقيمة 2644 يورو (نحو 2919 دولارًا).

كما يمكن استئجار السيارة لفترات قصيرة كما لو كنت تستخدم سكوتر كهربائي، لذا، فإن سيتروين تقول إن السيارة ستكون متاحة مقابل 0.26 يورو في الدقيقة عبر شركاء مثل (Free2Move) إلى جانب اشتراك شهري قدره 9.90 يورو.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أما في حال كنت ترغب في امتلاك واحدة، فيمكن ذلك مقابل مبلغ 6000 يورو (نحو 6600 دولارًا)، وتوضح شركة صناعة السيارات الفرنسية أنه يمكن شراؤها عبر الإنترنت وتسليمها مباشرة إلى منزل العميل.

Advertisements

وتؤكد سيتروين على بساطة تصميم السيارة من خلال كون المقصورة الداخلية بسيطة إلى حد كبير، مما يعني أنه يجب على السائق استخدام هاتفه ومكبر الصوت العامل بالبلوتوث إذا كان يريد الحصول على بعض الوظائف الأساسية مثل الاستماع إلى الموسيقى.

ويمكن للتطبيق المصاحب أن يوفر تفاصيل حول السيارة مثل حالة الشحن الحالية وعدد الأميال وتنبيهات الصيانة، كما يمكن أيضًا استخدام التطبيق لتحديد نقاط الشحن القريبة.

وكما تتوقع من سيارة يمكن أن يقودها الأطفال بعمر 14 عامًا، فإن (Citroën Ami) ليست مركبة قوية، إذ تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترًا في الساعة (نحو 28 ميلاً في الساعة)، وهو الحد الأقصى نفسه لسرعة الدراجات الإلكترونية في أوروبا.

وتقول سيتروين إن بطارية السيارة تسمح لها بالسير لمسافة تصل إلى 70 كيلومترًا (نحو 43 ميلاً)، وبالرغم من أن المسافة ليست كبيرة، إلا أن البطارية الصغيرة تعني أنه بالإمكان شحنها من خلال مقبس الحائط بقدرة 220 فولط في ثلاث ساعات فقط.

ومن المفترض أن تفتح سيتروين باب الطلبات المسبقة على السيارة في فرنسا بتاريخ 30 مارس، تليها إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال ثم ألمانيا، وتتوقع الشركة وصول أول الشحنات الفرنسية في شهر يونيو.