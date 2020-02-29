شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن إصابة واحد من موظفيها بفيروس كورونا، وتقييد، إذ أرسلت رسالة عبر البريد الإلكترونى لموظفيها لإبلاغهم أن موظف بمكتبها بزيوريخ أثبتت إصابته بالفيروس، الذى يطلق عليه COVID-19، بينما لم تكشف عن هوية وحالة الموظف، حسبما قال مصدر مطلع على الموضوع لـ Business Insider .

وقررت جوجل منع الموظفين من السفر إلى إيران، بالإضافة إلى منطقتين إيطاليتين ينتشر فيهما الفيروس وهما لومباردى وفينيتو، وبدءا من 2 مارس، ستحظر الشركة أيضًا السفر إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وقال متحدث باسم جوجل فى بيان: "يمكننا تأكيد تشخيص إصابة موظف واحد من مكتبنا فى زيوريخ بالفيروس، إذ كان فى مكتب زيورخ لفترة محدودة، قبل أن تظهر عليه أى أعراض، لذا أخذنا - وسوف نستمر فى أخذ- جميع التدابير الاحترازية اللازمة، بناءً على نصيحة مسؤولى الصحة العامة، حيث نولى أولوية لصحة الجميع وسلامتهم ".

وتواصل جوجل حظر السفر إلى الصين ما لم يعود الموظفون إلى بلادهم، وستتطلب مراجعة جميع الرحلات الدولية على مدار التسعين يومًا القادمة.

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كما أفاد مراسل سى إن إن كيرى فلين يوم الجمعة أن جوجل ألغت قمة مبادرة أخبار جوجل فى منطقة الخليج، وهو مؤتمر موجه نحو صناعة الإعلام.

وقد أصيب حوالى 83000 شخص منذ بدء انتشار فيروس كورونا فى ديسمبر، وتوفى أكثر من 2800 شخص.

جدير بالذكر أعلنت جوجل فى يناير الماضى أنها ستغلق بشكل مؤقت كل مكاتبها فى الصين بسبب تفشى فيروس كورونا، ومع انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، سعت العديد من الشركات العاملة فى قطاع التكنولوجيا لتقديم مختلف المساعدات التى يمكنها القيام بها، وذلك بين التبرع بمبالغ نقدية لجهود الإغاثة أو توفير بعض الأجهزة والاحتياجات التى يحتاجها العاملون على أرض الواقع.