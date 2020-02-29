تكنولوجيا: vivo تكشف عن هاتف APEX 2020 بكاميرة مدمجة في الشاشة وشحن لاسلكي 60W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة vivo عن نموذج هاتف APEX 2020 الذي يأتي بتصميم الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة، ويدعم الشحن اللاسلكي فقط من شاحن بقدرة 60W.

يأتي نموذج APEX 2020 بشاشة FullView بحجم 6.45 إنش، ودقة عرض 2330 في 1080 بيكسل، مع كاميرة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، وتتميز الشاشة بحواف منحنية بزواية 120 درجة، وتدعم الكاميرة تقنية دمج كل 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر لإنتاج صور بدقة 4 ميجا بيكسل، كما تتميز الكاميرة بطبقة زجاجية لها القدرة على جمع الإضاءة 6 مرات أفضل.

وفي الجهة الخلفية يضم هاتف APEX 2020 مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع تصميم بآلية تثبيت تحاكي التثبيت الميكانيكي، وتؤكد vivo على أن الكاميرة تأتي بقدرة على تمديد زوايا التثبيت بنسبة 200% مقارنة بنظام التثبيت التقليدي OIS، بينما يأتي المستشعر الثاني في الكاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر ثالث بدقة 16 ميجا بيكسل في كاميرة periscope تدعم تكبير من 5 مرات إلى 7.5 مرة، دون التكبير الرقمي، كما تأتي العدسات بتصميم متطور يجمع بين عدسات ثابتة وأخرى متحركة.

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وتقدم Vivo هاتف APEX 2020 بتصميم لا يضم أي منافذ، لذا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي فقط، بقدرة تصل إلى 60W، من شاحن الشركة الذي يعرف بSuper FlashCharge 60W، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 2000 mAh.

هاتف APEX 2020 يأتي بزر للتشغيل بحساسية اللمس، كما لا يضم زر أخر للتحكم في مستوى الصوتيات، أيضاً يحاكي هاتف APEX 2020 الإصدار السابق من السلسلة، حيث يأتي دون مكبرات صوتية تقليدية، حيث يستخدم الجيل الثالث من تقنية الصوتيات في الشاشة Screen SoundCasting.

يذكر أن هاتف APEX 2020 يعد نموذج أولي يضم الكثير من التقنيات ذات التكلفة المرتفعة، لذا من المتوقع ألا ينتقل هذا الإصدار لمرحلة الإنتاج الضخم للبيع في الأسواق، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط Vivo لضم تقنية الكاميرة في إصدارات أخرى قادمة من الشركة.

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