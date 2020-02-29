تقرير جديد يتوقع تراجع سوق الهواتف الذكية بنسبة 10.6% في النصف الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الشعور بالآثار الضارة لفيروس كورونا على سوق الهواتف الذكية على مدار العام 2020، ووفقا لآخر توقعات مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، فقد يتسبب فيروس كورونا في إنخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 10.6 في المئة في النصف الأول من العام 2020. وعلى المدى الطويل، سيؤدي هذا الوباء إلى خفض شحنات الهواتف الذكية على مستوى العالم بنسبة 2.3 في المئة خلال العام 2020 بأكمله. كان من المفترض أن يشهد السوق نموًا على مستوى الشحنات هذا العام إستنادًا إلى التقديرات الأولية قبل تفشي فيروس كورونا، ولكن الوضع الجديد أجبر الشركات على إعادة تقييم التقديرات السابقة.

تتمثل المشكلة الرئيسية للشركات المصنعة للهواتف الذكية في الوقت الحالي في سلسلة الإمدادات المعطلة والخدمات اللوجستية وسط توقف العمل في المصانع الصينية خلال الأسابيع الماضية. من المتوقع أن يتم الشعور بالنقص في الشحنات في النصف الأول من العام 2020، ولكن من المتوقع أن تبدأ الأوضاع في التحسن والعودة إلى مسارها الطبيعي في الربع الثالث من هذا العام. وبالنسبة لسوق الهواتف الذكية الصيني على وجه الحديد، فإن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه سيشهد إنخفاضًا بنسبة 40 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وفيما يخص المستقبل، فإن التوقعات تشير إلى أن العام 2021 سوف يشهد عودة سوق الهواتف الذكية إلى النمو على الصعيد العالمي بحيث يُتوقع أن يشهد نموًا قدره 6 في المئة بفضل الطلب المتزايد على الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G.