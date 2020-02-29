الهاتف Xiaomi BlackShark 3 Pro سيصل مع أزرار كتف ميكانيكية مُنبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب الرائد Xiaomi BlackShark 3 في اليوم الثالث من شهر مارس المقبل، ومع إقتراب موعد الإعلان الرسمي، بدأنا نُكون صورة أوضح لما يمكن توقعه. وعلى ذكر ذلك، فقد كشف لنا الإعلان التشويقي الأحدث من الشركة الصينية أن الهاتف Xiaomi BlackShark 3 Pro سيأتي مع زوج من أزرار الكتف الميكانيكية.

لقد رأينا بالفعل أزرار الكتف الحساسة للمس على هواتف الألعاب السابقة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها شركة حلا ميكانيكيًا، وهو الحل الذي من شأنه أن يوفر تحكم دقيق وردود فعل مميزة.





يبدو أن أزرار الكتف تكون مستوية مع إطار الهاتف عندما لا تكون قيد التشغيل ويمكن أن تنبثق عندما يكون اللاعب في حاجة إليها كما يتضح في الفيديو التشويقي. ووفقا لحساب BlackShark الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فسوف يصل طول كل زر إلى 21 ملمتر. وتقول الشركة كذلك أن هذه الأزرار قادرة على تحمل أكثر من 300 آلف عملية إنبثاق وأكثر من مليون نقرة.

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وبناء على المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فسوف يأتي الهاتف Xiaomi BlackShark 3 مع المعالج Snapdragon 865، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع شاشة تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

أما وقد قلنا ذلك، فسوف تقوم شركة Xiaomi أو بالأحرى علامتها التجارية الفرعية BlackShark، بالتعاون مع شركة Tencent الرائدة في مجال الألعاب لإطلاق نسخة أخرى من الهاتف BlackShark 3 ستحمل إسم Xiaomi BlackShark 3 Tencent Edition. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi BlackShark 3 و Xiaomi BlackShark 3 Pro في اليوم الثالث من شهر مارس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على المزيد من التفاصيل في حالة إذا كنتم مهتمين بهذا الهاتف.