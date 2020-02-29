سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds بدأت بتلقي أول تحديث لها

فاطمة أيت طالب - دبي - سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds الأحدث من شركة سامسونج حصلت اليوم على أول تحديث لها وهو التحديث الذي يهدف إلى إصلاح مشكلة الضوضاء في الخلفية وتحسين الإستقرار العام. هذا التحديث يحمل البنية رقم R175XXUOATB5 ويبلغ حجمه 1.2 ميغابايت فقط، وهو متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية وألمانيا، ولكنه سيشق طريقه إلى بقية ملاك سماعات +Galaxy Buds في جميع أنحاء العالم خلال الأيام القليلة المقبلة.

تتضمن التحسينات الأخرى إصلاحًا لمشكلة التأخير في الإقتران ومشكلة إنقطاع الإتصال التي بلغ عنها المستخدمون الأوائل لسماعات +Galaxy Buds. وكما سبق وأشرنا، فمن المتوقع أن يتم إصدار هذا التحديث في المزيد من المناطق في الأسابيع القادمة.

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من أجل تحديث سماعات +Galaxy Buds الخاصة بك، ستحتاج إلى التحقق من توفر هذا التحديث للسماعات الخاصة بك من خلال تطبيق Galaxy Wearable على هاتفك الذكي المقترن بالسماعات.