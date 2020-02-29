فاطمة أيت طالب - دبي - سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds الأحدث من شركة سامسونج حصلت اليوم على أول تحديث لها وهو التحديث الذي يهدف إلى إصلاح مشكلة الضوضاء في الخلفية وتحسين الإستقرار العام. هذا التحديث يحمل البنية رقم R175XXUOATB5 ويبلغ حجمه 1.2 ميغابايت فقط، وهو متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية وألمانيا، ولكنه سيشق طريقه إلى بقية ملاك سماعات +Galaxy Buds في جميع أنحاء العالم خلال الأيام القليلة المقبلة.
تتضمن التحسينات الأخرى إصلاحًا لمشكلة التأخير في الإقتران ومشكلة إنقطاع الإتصال التي بلغ عنها المستخدمون الأوائل لسماعات +Galaxy Buds. وكما سبق وأشرنا، فمن المتوقع أن يتم إصدار هذا التحديث في المزيد من المناطق في الأسابيع القادمة.
من أجل تحديث سماعات +Galaxy Buds الخاصة بك، ستحتاج إلى التحقق من توفر هذا التحديث للسماعات الخاصة بك من خلال تطبيق Galaxy Wearable على هاتفك الذكي المقترن بالسماعات.
كانت هذه تفاصيل خبر سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds بدأت بتلقي أول تحديث لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.