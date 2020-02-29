شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك إنشاء حسابات متعددة على جوجل كروم وحماية خصوصيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر وجود أكثر من حساب على متصفح الويب أمرا مهما للغاية، خاصة إذا كان الكمبيوتر يجرى استخدامه من قبل العديد من المستخدمين، وهى عملية تشبه إعداد حسابات مختلفة على نظام تشغيل ويندوز أو ماك، إلا أنها تعمل على مستوى المتصفح نفسه، حيث يفصل حساب المتصفح الأشياء الخاصة بك أثناء تصفحك للويب مثل سجل التصفح، والإشارات المرجعية، وكلمات المرور المحفوظة وغيرها من الأمور، وفيما يلى نعرض كيفية إنشاء حسابات مستخدمين متعددة على متصفح جوجل كروم:

طريقة إنشاء حسابات متعددة على جوجل كروم:

افتح متصفح Google Chrome.

اضغط على صورة "الحساب" Profile فى الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على Add من القائمة المنسدلة.

اكتب اسمًا، واختر صورة للحساب الجديد.

حدد خيار Create desktop shortcut for this user

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اضغط على خيار Add.

بمجرد إكمال هذه الخطوات، ستُفتح نافذة تصفح جديدة كما لو كان المتصفح مثبتًا لأول مرة.

ستتضمن هذه النافذة الإعدادات الخاصة بك والإشارات المرجعية، وسجل التصفح، وكلمات المرور وملفات تعريف الارتباط.

كذلك يمكن للمستخدمين ربط هذا الحساب بحساب جوجل ومزامنة بيانات التصفح.

يمكن تشغيل حسابين معًا فى وقت واحد، ولكنها ليست الطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على بيانات تصفح المستخدمين منفصلة.

كذلك فيمكن إضافة حساب Guest، وهو يشبه إلى حد بعيد فتح نافذة التصفح الخفى حيث لا تُحفظ أى صفحات فى سجل التصفح، ولا تُخزن ملفات تعريف الارتباط بعد إغلاق نافذة التصفح.

كما يمكن إعداد جوجل كروم بشكل فردى لكل حساب، إضافة إلى إمكانية تثبيت الإضافات بشكل منفصل أيضًا.