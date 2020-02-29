تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. كيف يمكنك قراءة رسائل واتس آب "سرا"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأحيان يحتاج المستخدمين لقراءة رسائل واتس آب، دون أن يعرف الطرف الأخر أنهم قاموا بالفعل باستلام وقراءة هذه الرسائل، ورغم أنه يمكن فعل ذلك من خلال ميزة إلغاء سجل توصيل الرسائل، إلا أن هذا لا يوفر كلا الميزتين معا، وفيما يلى نعرض طريقة تساعد المستخدمين على قراءة الرسائل على واتس آب سراً، وتعمل هذه الخدعة لكل من مستخدمى Android و iOS والتى نعرضها كما يلى: - قم بتشغيل إشعارات واتس آب على هاتفك - انتظر ظهور أى رسالة واتس آب على هاتفك الذكي - بمجرد الحصول على رسالة واتس آب، قم فقط بإلغاء قفل الشاشة دون إزالة الإشعار. Advertisements - بعد حصولك على الإشعار، اضغط لأسفل لفترة أطول لقراءة الرسالة داخل الإشعار. - لاستخدام هذه الخدعة، تأكد من عدم إزالة الإشعار قبل قراءته. - ستعمل الخدعة على الهواتف الذكية التى تعمل على إصدارات أندرويد أعلى من 9.0 و ايفون التى تعمل على iOS 13

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