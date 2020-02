شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لألعاب Xbox Live Gold المجانية لشهر مارس‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركة مايكروسوفت أربعة ألعاب جديدة في كل شهر لخدمتها Xbox Live Gold اثنتان منها لمنصة Xbox One واثنتان لـ Xbox 360، مع تواجد خاصية الـ Backward Compatibility بالطبع.

وبحسب ما نشرته إكس بوكس عبر مدونتها الرسمية، فبالنسبة لألعاب Xbox One فهناك لعبتي Batman The Enemy Within وتتاح لاعبين من أول الشهر 1 مارس وحتى نهايته ، أما اللعبة الثانية فهي Shantae Half Genie Hero والتي ستتاح بدءاً من 15 مارس وحتى 16 من أبريل الذي يليه.



أما فيما يتعلق بألعاب منصة Xbox 360، فهناك Castlevania Lords of Shadow 2 المتوفرة من بداية الشهر وحتى يوم 15 فقط، وتليها لعبة Sonic Generations والتي تصل بداية من 16 مارس وحتى نهاية الشهر.

وكانت شركة مايكروسوفت قد طرحت خلال الشهر الماضى لعبتي Star Wars Battlefront الأصلية و Call of Cthulu وغيرها، فيما يمكن للمستخدمين الإشتراك في خدمة Xbox Live Gold بـ 10 دولار .

كما يمكن الحصول على الألعاب الأخرى المجانية من خلال الإشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate والتي تأتي بـ 15 دولار في الشهر الواحد وبسعر 25 دولار لإشتراك الثلاثة أشهر.

جدير بالذكر كشفت شركة مايكروسوفت منذ عدة أيام عن العديد من المواصفات الخاصة بـ Xbox Series X القادم، لكن الشركة أيضًا قد أوضحت شيئًا مهمًا بما في ذلك الكيفية التى ستتعامل بها وحدة التحكم مع التوافق مع الإصدارات السابقة، فوفقًا لما ذكرته شركة مايكروسوفت، فإن السلسلة X ستدعم "أربعة أجيال" من ألعاب Xbox، وهو أمر ألمحت إليه الشركة العام الماضي.