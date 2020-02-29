شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك نظام الهروب الصاروخى لمركبة القمر المقبلة ينجح فى الاختبار النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مركبة الفضاء أوريون التابعة لناسا علامة فارقة جديدة بنجاحها فى اختبار نهائي لمحرك التحكم في الموقف (ACM) الخاص بنظام الهروب الصاروخى، حيث تم تصميم أوريون لنقل رواد فضاء إلى القمر في مهمة أرتيميس المخطط لها لوكالة ناسا عام 2024، ويقوم ACM بتوجيه نظام إجهاض أوريون، والذي سيحمل الطاقم إلى بر الأمان في حالة حدوث طارئ أثناء الإطلاق أو الصعود.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تم بناء ACM بواسطة شركة Northrop Grumman، وتم اختباره في منشأة الشركة في ولاية ماريلاند.

وانطلقت النيران لمدة 30 ثانية خلال الاختبار الثالث والأخير للمحرك، مما يؤهل المحرك للمهام البشرية.

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وأضاف البيان، "خلال الاختبار، وجهت ثمانية صمامات عالية الضغط أكثر من 7000 رطل [3،175 كيلوغرام] من قوة الدفع الناتجة عن محرك الصاروخ الصلب في اتجاهات متعددة أثناء إطلاق النار، مما يوفر قوة كافية لتوجيه أوريون وطاقمها للهبوط الآمن".

ويستخدم نظام إحباط الإطلاق من أوريون ثلاثة محركات صاروخية تعمل بالوقود الصلب، بما في ذلك ACM، وهو المحرك الذي يفصل وحدة الطاقم عن مركبة الإطلاق، ومحرك jettison الذي يفصل نظام الإطلاق عن مركبة أوريون لضمان هبوط آمن للطاقم.

وتحتاج جميع المحركات الثلاثة إلى اجتياز سلسلة من الاختبارات لضمان سلامة الطاقم، وحتى الآن ، قامت ناسا بتأهيل محرك jettison وأكملت اثنين من الاختبارات الثلاثة اللازمة لتأهيل محرك الإجهاض.

وأظهر اختبار الضغط الكامل لنظام إحباط الإطلاق أن المحركات الثلاثة عملت معًا كما هو مخطط لها، كما اختبرت ناسا النظام ككل لضمان عمل المحركات إذا كانت هناك مشكلة على اللوحة قبل إطلاق الصاروخ.