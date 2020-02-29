شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق لإخفاء قصصك على انستجرام‎ عن أعين المتطفلين.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ منصة انستجرام بالعديد من المتطفلين، وهو الأمر الذى يدفع المستخدمين إلى القيام ببعض التعديلات فى الخصوصية، ولعل أبرز ما يميز انستجرام هو ميزة "Stories"، وهى ما تجعل الكثيرين يفضلون انستجرام عن أى موقع تواصل اجتماعى آخر، وفيما يلى نعرض كيفية إخفاء قصص انستجرام عن الحسابات التى لا تعرفها أو عن حسابات معينة.

- استخدام ميزة Hide Story From

تتيح هذه الميزة إخفاء قصصك عن أشخاص معينين من اختيارك، فبعد فتح تطبيق انستجرام والدخول إلى صفحة حسابك الخاص، قم بالضغط على الثلاثة مستطيلات الموجودة فى أقصى الزاوية، ثم قم بالضغط على Settingsمن القائمة الجانبية.

اختر بعد ذلك Privacy، بعدها قم بالضغط على Story، وستجد خيار Hide Story From فى أعلى القائمة، ثم اضغط على كلمة People، لتظهر قائمة المتابعين، قم باختيار الحسابات التى تريد إخفاء القصص عنها ثم اضغط على سهم العودة الموجود فى الأعلى، وبهذا ستقوم بحظر أشخاص يتابعونك من مشاهدة قصصك.

- ميزة Close Friends

تتيح هذه الخاصية للمستخدم إنشاء قائمة بالأصدقاء المقربين ومشاركة القصص معهم، أى أن قصصك لن تظهر سوى للأشخاص الموجودين على تلك القائمة، وذلك من خلال العودة إلى صفحة الحساب والضغط على الثلاثة مستطيلات فى أعلى الزاوية، بعدها اضغط على Close Friends من القائمة الجانبية، ثم قم بالبحث وإضافة أصدقائك ومعارفك الذين تود مشاركة قصصك معهم، ثم اضغط على Create List.

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مع ملاحظة أنه عندما تشارك قصصك مع قائمة الأصدقاء المقربين فإنه سوف تظهر دائرة خضراء حول قصصك وبالتالى سيعلم الشخص الأخر أنك أضفته إلى قائمة الأصدقاء المقربين.

اخفاء القصص عن الحسابات التى لا تتابعك

فى حالة كان حسابك عام ولا تريد أن تحوله إلى حساب خاص لسبب ما/ فإنه يمكنك إخفاء قصصك عن الحسابات التى لا تتابعك، وذلك من خلال الذهاب إلى هذا الحساب المراد حظره من مشاهدة القصص، بعدها اضغط على الثلاث نقاط الموجودة فى أقصى الزاوية، وقم بإختيار Hide Your Story، بعدها قم بالضغط على زر Hide للتأكيد.