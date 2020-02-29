شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على هاتف الأيفون الأكثر مبيعا خلال 2019‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Omdia عن الهاتف الذكي الأكثر مبيعا خلال 2019، حيث أوضحت الشركة أن هاتف iPhone XR هو الأشهر عالميًا خلال 2019، وبحسب التقرير، كانت شحنات iPhone XR أعلى بمقدار 9 ملايين وحدة من إصدار أيفون فى المركز الثاني والذي كان iPhone 11.

وبحسب التقرير، فإن شركة أبل شحنت 46.3 مليون وحدة من هاتف iPhone XR خلال عام 2019، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد شحنات الهاتف البالغة 23.1 مليون وحدة خلال عام 2018، بينما بلغت شحنات iPhone 11 ما يصل إلى 37.3 مليون وحدة خلال العام.

وقد جاءت شركة أبل في المرتبة الأولى والثانية، في حين احتلت شركة سامسونج المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة بعدد شحنات وصل إلى 30.3 مليون و 24.2 مليون و 19.2 مليون وحدة على التوالي.

وجاء جهاز iPhone 11 Pro Max في المركز السادس كأكثر الهواتف الذكية شعبية مع 17.6 مليون وحدة مشحونة، يليه هاتف iPhone 8 بنحو 17.4 مليون وحدة مشحونة، بينما حين جاء هاتف iPhone 11 Pro في المركز التاسع بعدد شحنات وصل إلى 15.5 مليون وحدة.

وتقدر شركة أبحاث السوق Omdia بشكل عام أن شحنات آيفون من شركة أبل انخفضت بنسبة 4.6 % في عام 2019 مقارنةً بالعام السابق، وبالرغم من هذا الانخفاض على أساس سنوي، والذي تنسبه Omdia إلى زيادة الأسعار، فإن شركة آبل تواصل احتلالها المرتبة الأولى من حيث الشحنات.

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جدير بالذكر كان iPhone XR الهاتف الأكثر مبيعا فى 2018 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام فى الولايات المتحدة أيضا، فخلال الشهر الأول من طرحه شكل الهاتف 32٪ من مبيعات الأيفون، فى حين أن هاتف هاتفى XS حققا 35٪ خلال أحدث تقرير للربع الأخير بأكمله من عام 2018.