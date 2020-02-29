شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. قمر التجسس Discoverer 1 اختفى بعد الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم 28 فبراير من عام 1959، أطلق سلاح الجو الأمريكي نموذجًا جديدًا للأقمار الصناعية للتجسس يسمى Discoverer 1، وكان هذا أول قمر صناعي أطلقته ناسا باتجاه القطب الجنوبي في محاولة لوضعه في مدار قطبي، لكن المهمة لم تذهب وفقا للخطة، فبعد أن انتهى Discoverer 1 من نطاق الرادار في مكان ما في نصف الكرة الجنوبي، أعلن سلاح الجو قبل الأوان أن القمر الصناعي قد وصل إلى المدار، لكن لم يكن لديهم أي وسيلة لإثبات ذلك.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، لم يكن لدى أحد أي فكرة عن مكان Discoverer 1 فيما بعد لأنه اختفى بشكل غريب، حيث يشير تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) تم رفع السرية عنه في عام 1995 إلى أنه ربما تحطم في مكان ما حول القطب الجنوبي.

وظلت القوات الجوية الأمريكية في إرسال مثل هذه الأقمار الصناعية في سلسلة من أقمار التجسس، ولعل من بينها قمر Discoverer 26، والذى انطلق من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا، وكان قمر Discoverer 26 جزءًا من سلسلة من أقمار الاستطلاع أو التجسس التي ظلت مهامها سرية جدا من قبل الحكومة الأمريكية حتى عام 1992.

وبينما كانت أقمار Discoverer الأخرى تتجسس على روسيا والصين والشرق الأوسط، تم استخدام Discoverer 26 لإجراء تجارب جديدة واختبار تقنيات هندسة المركبات الفضائية في المدار، كما عملت البعثة أيضًا على تقييم مطلق الصواريخ Agena-B من المرحلة الثانية، ويحتوى هذا الجزء من مركبة الإطلاق على أدوات يمكنها قياس كيفية تأثير الأيونات والميكروميترويدات في المدار الأرضي المنخفض على المركبة الفضائية.