كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حقيبة الظهر ERA للسفر والتصوير الفوتوغرافي

متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي “Indiegogo”، تم الكشف عن حقيبة ظهر جديدة مبتكرة وذكية.

حقيبة الظهر التي أطلق عليها ERA، مصممة للسفر والتصوير الفوتوغرافي، وتوفر وظائف التعبئة الذكية مع مواد ShieldTek من الجيل التالي للشركة لتوفير حقيبة ظهر مريحة.

تصميمها المعياري ونسيج ShieldTek “، وهي مادة خاصة تم تصميمها للتعامل مع الصدمات والطقس، تجعل الحقيبة مثالية لمحبي التنقل والسفر والتصوير.

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تتوفر حقيبة السفر ERA عبر Indiegogo بخصم 32٪، وهي مزودة بتصميم معياري وتسخير موزع لرفع الأحمال ومساحة كافية لخمسة أيام من السفر.

تبدأ التعهدات المبكرة من 169 دولارا أو ما يقرب من 131 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر يونيو 2020.