كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Pictar”..عصا سيلفي مع نظام إضاءة جديد ومضغوط

متابعة-سنيار: قد يكون مصوروا الهواتف الذكية، الذين يبحثون عن وسيلة لإضافة إضاءة إضافية لمقاطع الفيديو أو الصور الخاصة بهم، مهتمين بنظام إضاءة مضغوط جديد وعصا سيلفي صممه الفريق في Pictar..

وقال مطورو النظام: “في أعقاب النجاح الرائع الذي حققته Pictar Smart Selfie Stick، ​​تقدم Pictar (المعروفة سابقا باسم Miggo) الجيل القادم من عصي selfie، التي توفر كل مقومات السيلفي المثالي، وهي الضوء، الزاوية والتحكم.

مع إضاءة قابلة للفصل تسمح لك بالتقاط صور شخصية أفضل تحت أي ظروف إضاءة، تمنحك لوحة التحكم Pictar Smart-Light selfie stick بستة أزرار تحكما تاما في جميع عناصر التصوير، بما في ذلك التكبير / التصغير، سطوع الصورة وغيرها الكثير”.

“Pictar Smart Selfie Stick” متاح للدعم على Kickstarter، مع تعهدات مبكرة من 75 دولارا أو ما يقرب من 59 جنيها إسترلينيا، مع توقع الشحن إلى جميع أنحاء العالم خلال سبتمبر 2020.