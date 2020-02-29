كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| الكشف عن “Vivo Apex 2020″…أول هاتف بكاميرا أمامية داخل الشاشة

متابعة-سنيار: كان أول هاتف Apex من Vivo، تم كشف النقاب عنه في فبراير 2018، أول هاتف وظيفي بدون أي إطار تقريبا وكاميرا سيلفي منبثقة، وقد كان مجرد مفهوم، لكنه كان متقدما جدا على وقته، حيث تخلص عدد لا يحصى من المصنعين في وقت لاحق من العديد من العناصر التي تعيق عرض الشاشة من هواتفهم، واحدة تلو الأخرى.

يأخذ Vivo Apex 2020 هذا المفهوم خطوة إلى الأمام من هيكل سلس بدون فتحات والذي يعتمد بدلاً من ذلك على الأزرار الحساسة للمس والضغط.

وبغض النظر عن الهيكل، فقد تم تزويد الهاتف Vivo APEX 2020 كذلك بشاشة FullView يبلغ حجما 6.45 إنش، وكاميرا أمامية مُدمجة في هذه الشاشة تمتاز بدقة 16 ميغابكسل مع العلم بأن شاشة الهاتف Vivo APEX 2020 الجديد تمتاز بإنحناء على الطرفين يبلغ 120 درجة.

وبالعودة إلى الكاميرا الأمامية، فهي تستخدم تكنولوجيا دمج البكسلات مما يتيح لها دمج أربع بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط الصور بدقة 4 ميغابكسل، أما الكاميرا الأمامية، فهي محمية بطبقة زجاجية تسمح بمرور الضوء بمقدار ستة أضعاف الضوء الذي تسمح الطبقات الواقية الأخرى بمروره.

الكاميرات في الواجهة الخلفية هي الأكثر إثارة للإهتمام، فهناك كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مُزودة بآلية تثبيت مماثلة لتلك المستخدمة في حوامل الكاميرات ( Gimbal )، وتدعي شركة Vivo بأن آلية التثبيت هذه لديها زاوية ممتدة بنسبة 200 في المئة مقارنة بأنظمة OIS التقليدية، وكما هو الحال مع الكاميرا الأمامية، فهذه الكاميرا ستستخدم بدورها تقنية دمج البكسلات لإلتقاط صور عالية التفاصيل بدقة 12 ميغابكسل.

الكاميرا الأخرى في الواجهة الخلفية للهاتف هي عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. سيكون بإمكانها توفير تقريب بصري يصل إلى ×7.5. نظام العدسات المستخدم في هذه الكاميرا متطور جدا، فهو يضم مجموعة من العدسات الثابتة ومجموعة من العدسات المتحركة.

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نظرًا لعدم وجود منافذ في الهاتف Vivo APEX 2020، فيمكن شحنه لاسلكيا فقط، ووفقا لشركة Vivo، فإن هاتف Vivo APEX 2020 سيدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 60W، وهي تقنية الشحن التي من شأنها شحن بطارية بسعة 2000mAh في غضون 20 دقيقة فقط.

وإذا كنت تتساءل أين ذهبت كاميرا الصور الشخصية، فهي تحت الشاشة، وقد سمعنا عن هذه التقنية لفترة من الوقت، لكن فيفو تقول إنها تمكنت من تحسينها من خلال تصميم مبتكر للشاشة وتصميم الدوائر، وتتميز كاميرا الصور الشخصية بدقة 16 ميجابكسل.

يتم تشغيل Apex 2020 بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 865 ، ويأتي مع 12/256 جيجابايت من الذاكرة ، ويأتي مع Android 10.

يضم هاتف Vivo APEX 2020 كذلك زر تشغيل حساس للضغط ويفتقر إلى أزرار التحكم بالصوت، وعلى غرار الطرازات السابقة، يفتقر “Vivo APEX 2020” إلى مكبر صوت تقليدي ويستخدم بدلاً من ذلك الجيل الثالث من تقنية “Screen SoundCasting”.