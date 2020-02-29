كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جوجل تضيف 5 لغات جديدة لخدمة الترجمة

متابعة-سنيار: أضافت جوجل هذا الأسبوع خمس لغات أخرى إلى خدمة الترجمة الخاصة بها، لتمكن ملايين المستخدمين الآخرين من الوصول إلى محتوى الويب.

لقد مرت أربع سنوات منذ أن أضافت جوجل لغات جديدة إلى خدمتها، وتشمل اللغات الجديدة: لغة كينيارواندا المتواجدة في رواندا، لغة أوديا الهندية، لغة التتار، لغة الأويغور التي يتحدث بها مسلمي غرب الصين في منطقة الأويغور، ولغة التركمان التي تتحدث بها جماعات آسيا الوسطى (دول تركستان) في دول مثل غرقيزستان، تركمانستان، كازخستان، طاجكستان، وغيرها.

تقول جوجل أن اللغات الجديدة يتحدث بها أكثر من 75 مليون شخص حول العالم وهي الأولى التي تضيفها الشركة منذ 2016. وهي ترفع بذلك عدد اللغات الكلي الموجود في خدمة الترجمة إلى 108 لغة عالمية ومحلية يتحدث بها الناس حول العالم.

وبحسب الشركة، ستضيف التحديثات الجديدة ترجمة نصوص اللغات المضافة وكذلك ترجمة المواقع الإلكترونية التي تنشر بتلك اللغات، كما ستضيف دعم لوحة المفاتيح الافتراضية لأجهزة الحاسوب للكتابة بلغات التتار والأيغور ولغة كينيا رواندا لمساعدة المستخدمين على الكتابة بتلك اللغات بأنفسهم.

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تتمثل إحدى الصعوبات التي تواجه Google في إضافة لغات أقل شهرة واستخدامها في الوصول إلى محتوى الويب للتدريب عليها، ويستخدم فريق Google Translate أوجه التقدم في تقنية التعلم الآلي للمساعدة في التغلب على هذه العقبة، ولكنه يعتمد أيضا على مجتمع الترجمة من Google للحصول على المساعدة.

وفي العام الماضي، قامت جوجل بتحديث ميزة الترجمة الفورية بالكاميرا لتطبيق الترجمة لإضافة 60 لغة أخرى، وبعد ذلك، عرضت Google في الشهر الماضي ميزة جديدة إلى تطبيق الترجمة من شأنها أن تسمح بنسخ المحادثات في الوقت الفعلي بينما يتم ترجمتها في نفس الوقت إلى لغة أخرى.