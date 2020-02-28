أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان )

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد السبت طقسا مائلا للدفء نهاراً على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الأرصاد في بيان: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى، وعلى بعض المناطق على الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء".

كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2،8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

القاهرة «12– 20»

الإسكندرية «11– 20»

قنا «11- 26»

الأقصر «10- 28»

أسوان «15 – 28»

