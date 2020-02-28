هواتف Galaxy Note 10 تبدأ بتلقي تحديث جديد يجلب معه مجموعة من التحسينات

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series. هذا التحديث متوفر حاليًا في ألمانيا، ولكن من المفترض أن يشق طريقه إلى بقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث يأتي في الأساس لتحسين خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه، ونظام التنقل الذي يستند على الإيماءات. وبالنسبة للتحديث الخاص بالهاتف Galaxy Note 10، فهو يحمل البنية رقم N975FOXM2BTB3، بينما يحمل التحديث الخاص بالهاتف +Galaxy Note 10 البنية رقم N975FXXU2BTB3 مع العلم بأن هذا التحديث يبلغ حجمه 260 ميغابايت في كلا الهاتفين، ويُحسن خوارزمية التعرف على الوجه إلى جانب الإيماءات التي تُستخدم للتنقل في جميع أنحاء واجهة النظام.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.