Realme تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 10 للهاتفين Realme X و Realme 5 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - وعدت شركة Realme بأن معظم هواتفها الذكية ستحصل على تحديث Android 10 مع واجهة Realme UI، والآن بدأت الشركة الصينية رسميًا بإصدار هذا التحديث للهاتفين Realme X و Realme 5 Pro. يتلقى ملاك كلا الهاتفين في الهند إشعارات خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بأن هناك تحديثًا واردًا، وهذا التحديث يجلب معه بالفعل نظام Android 10 وواجهة Realme UI.

تحديث Android 10 للهاتف Realme X يحمل البنية رقم RMX1901EX_11_C.01، ويبلغ حجمه 3.51 جيجابايت، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Realme 5 Pro البنية رقم RMX1971_EX_11_C.01، ويبلغ حجمه كذلك 3.51 جيجابايت.

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ووفقا للإطار الزمني الذي تم إصداره مسبقًا، الهاتفين التاليين اللذان سيحصلان على تحديث Android 10 هما Realme X2 و Realme X2 Pro. حصلا كلا الهاتفين بالفعل على تحديث Android 10 التجريبي، لذلك سيحصل مستخدمو هذين الجهازين أخيرًا على النسخة المستقرة من التحديث في الشهر المقبل عندما يحين موعد إصدار التحديث.