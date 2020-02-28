كوك: آبل بدأت استئناف عملها في الصين

صرّح (تيم كوك) – الرئيس التنفيذي لشركة آبل – في لقاء له مع قناة (فوكس بزنس) Fox Business الأمريكية بأن المصانع التي تصنع هواتف الشركة في الصين بدأت في فتح أبوابها مرة أخرى في ظل سيطرة الصين على تفشي فيروس كورونا.

وقال كوك في اللقاء: ” أشعر أن الصين تتحكم في فيروس كورونا. أقصد أن تنظر إلى الأرقام، فهي تنزل يومًا بعد يوم. وأنا متفائل جدًا بذلك”. وأضاف: “فيما يتعلق بالمودرين، من المعلوم أن لدينا موردين، فهاتف آيفون يُصنع في كل مكان في العالم. لدينا مكونات رئيسية قادمة من الولايات المتحدة، ولدينا أجزاء رئيسية موجودة في الصين، وهكذا دواليك”.

وقال كوك: “عندما تنظر إلى الأجزاء التي تُنجز في الصين، فقد أعيد فتح المصانع، وبذلك تمكنت المصانع من تجاوز الظروف للعودة إلى العمل. إنهم يستأنفون العمل”.

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ومع أن الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا لم تعد ترتفع كما في وقت سابق من العام الحالي في الصين، إلا أن المرض بدأ يتفشى في الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول عربية في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعتقد أن تصريحات كوك هذه تأتي في سبيل طمأنة المستثمرين بأن أعمال الشركة تسير على قدم وساق، خاصةً بعد أن تراجعت أسهم آبل وغيرها من أسهم شركات التقنية في الأيام الأخيرة بسبب استمرار المخاوف والأخبار المتعلقة بفيروس كورونا.