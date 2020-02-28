فيفو تعلن عن هاتفها الأحدث Z6 5G

أطلقت شركة (فيفو) Vivo هاتفها الذكي الجديد (زد6 5جي) Z6 5G الذي يأتي خلفًا لهاتف (زد5) Z5 الذي أُطلق في شهر تموز/ يوليو الماضي.

ويقدم هاتف (زد6 5جي) الجديد من الشركة الصينية شاشة بقياس 6.57 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. وتمتاز الشاشة بحوافها الضيقة، كما تمتاز بأنها تحتوي الكاميرا الأمامية – التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل – داخلها.

وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس للبصمة، و4 كاميرات خلفية موضوعة على شكل الحرف L، وهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، و8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 112 درجة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير القريب، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

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ويحتوي (زد6 5جي) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم FuntouchOS 10 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، كما يدعم الهاتف مزايا تحسن الأداء، ومنها: Multi-Turbo 3.0، و Game Space 3.0، و Game Box.

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ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 44 واط، ويمكن أن يصل مستوى الشحن إلى 70% في غضون 35 دقيقة فقط، وإلى 100% في غضون 65 دقيقة.

وتعتزم فيفو طرح هاتف (زد6 5جي) بسعر يعادل 330 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 370 دولارًا لخيار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت. وسيبدأ توفر الهاتف في الصين اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.