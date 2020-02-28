شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النموذج الأولي من مركبة SpaceX المقبلة للمريخ يخضع للاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت شركة SpaceX نموذجًا أوليًا لمركبة المريخ المستعمرة للفضاء إلى موقع الإطلاق للاختبار، حيث تم نقل المركبة النموذجية التي لم تكتمل، والتي تسمى Starship SN1، إلى منصة في منشأة بوكا تشيكا بولاية تكساس، لإجراء اختبار ضغط النيتروجين السائل عليها، مع أمل SpaceX في أن يكون العمل أفضل قليلاً مما حدث للنموذج الأولي الكامل لحجم المركبة Mk1 في نوفمبر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، انفجرت Mk1 من أعلى مستوياتها خلال الاختبارات المبردة، مما دفع إيلون ماسك، مؤسس SpaceX والرئيس التنفيذي، إلى القول على موقع تويتر بأن الشركة ستمضي قدمًا في تصميمات أكثر تقدمًا.

ويمكن أن يكون اختبار SN1 هذا خطوة صغيرة باتجاه استعمار المريخ الكبيرة، فإن ماسك الديه رؤية لنقل الآلاف إلى الكوكب الأحمر، وقال إن المركبة الفضائية يمكن أن تطلق بشكل متكرر ثلاث مرات في اليوم.

كما تم تعديل خطة بعثات المريخ عدة مرات على مر السنين، وعرض رجل الأعمال الملياردير رؤيته الأخيرة في سلسلة من التغريدات في يناير.

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وتشتمل الخطة الحالية على المركبة الفضائية (يمكن لكل مركبة فضائية أن تحمل ما يصل إلى 100 شخص) وصاروخًا كبيرًا يسمى Super Heavy لإحضار جميع الأشخاص إلى الفضاء.

وستكون الصواريخ واالمركبات الفضائية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل وبسرعة، في محاولة لخفض تكاليف رحلات الفضاء.

وعلى الرغم من أن رحلات المريخ لا تزال بعيدة المنال، إلا أنه يمكن تشغيل المركبة الفضائية للاستخدامات الأخرى في وقت مبكر من عام 2021.

ومن المرجح أن ترسل البعثات القليلة الأولى أقمار الاتصالات إلى المدار، وعلى الرغم من أن المركبة الفضائية قيد التطوير، هناك مهمة واحدة على الأقل ستكون من الطاقم، وسيتجهون في رحلة قمرية حجزها الملياردير الياباني يوساكو مايزا، ومن المقرر عقدها في عام 2023.