الكشف عن سرعات الشحن للهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في اليوم 26 من شهر مارس المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على معلومات إضافية حول الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro. هذه المعلومات وردتنا من هيئة CCC الصينية، وهي تتحدث عن سرعات الشحن القصوى في كلا الهاتفين.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها على الموقع الرسمي للهيئة الصينية المذكورة آنفًا، فسوف يدعم الهاتف Huawei P40 الشحن السريع بقوة 22.5W، بينما سيدعم الهاتف Huawei P40 Pro الشحن السريع بقوة تصل إلى 40W على غرار الهاتف Huawei P30 Pro تمامًا. وفي حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة Huawei كذلك بالكشف عن الهاتف Huawei P40 Premium، والذي سيحصل على الأرجح على سرعة شحن أكبر.

في الأسبوع الماضي، تم رصد الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أكد لنا أنهما سيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضمان منفذين للشريحة SIM. يُشاع بأن الهاتف Huawei P40 سيأتي مع كاميرا أساسية بدقة 52 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3.

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من المتوقع أن يحصل الهاتف Huawei P40 Pro على نفس الكاميرات بإستثناء أن الكاميرا المُقربة في هذا الأخير ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×5، بينما يمكن للهاتف Huawei P40 Premium إحضار خمس كاميرات توفر الكاميرا المقربة فيها تقريبًا بصريًا قدره ×10. من المتوقع أن تدعم جميع الهواتف الذكية الثلاثة معيار +WiFi 6، ومن المتوقع أن تُكلف أسعارًا أقل بالمقارنة مع تشكيلة Huawei P30 Series الحالية.