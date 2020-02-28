الخدمات الموسيقية تقف وراء 79 في المئة من عائدات قطاع صناعة الموسيقى

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، رأينا كيف تغير إستهلاكنا للموسيقى. كان من المعتاد أن نستمع إلى الأغاني من خلال أقراص الفينيل، ولكن في وقت لاحق إنتقلنا لإستخدام أشرطة الكاسيت، وإنتقلنا بعد ذلك إلى الأقراص المدمجة، ثم إلى الأغاني الرقمية. في هذه الأيام، لا تزال الأغاني الرقمية هي الوسيلة المفضلة إلى حد كبير، ولكن يبدو الآن أن المزيد من الناس يفضلون خدمات بث الأغاني على حساب التحميلات.

وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من شركة Recording Industry Association of America، فالخدمات الموسيقية مثل Spotify و Apple Music و Pandora وغيرها من الخدمات الموسيقية الأخرى تمثل الآن 79 في المئة من إيرادات صناعة الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل عقد من الزمن تقريبًا، كانت الخدمات الموسيقية في العام 2009 على سبيل المثال تمثل 5 في المئة فقط من العائدات، في حين هيمنت الأغاني الفعلية على 59 في المئة من العائدات.

وبالمضي قدمًا إلى اليوم، لا تمثل الأغاني الفعلية الآن سوى 10 في المئة بينما تقف الخدمات الموسيقية وراء 79 في المئة من الإيرادات. تعرضت التحميلات الرقمية أيضًا لهبوط كبير منذ العام 2009 حيث كانت تقف وراء 34 في المئة من العائدات، ولكنها الآن لا تتجاوز 8 في المئة.

ووفقا لرئيس مجلس إدارة RIAA والرئيس التنفيذي للشركة، السيد Mitch Glazier، فقد صرح بالقول : ” الموسيقى لا تنتقل إلى الرقمنة – إنها تقود قطاع الأعمال الرقمية الأول. يعكس تقرير اليوم إحتمال وجود مستقبل حيث يمكن للمبدعين المضي قدمًا. لكنه يكشف أيضًا مقدار المسافة التي يجب أن نقطعها لضمان مجتمع موسيقي صحي يتم فيه تقييم جميع الأغاني وتعويض المبدعين. ما زلنا لم ندرك القيمة الكاملة للموسيقى في جميع الخدمات الرقمية “.