Huawei تُحدد رسميًا موعد وصول الهاتف Huawei Enjoy 10e، وسيضم بطارية ضخمة

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Huawei Enjoy 10 Series هي الآن على وشك أن تحصل على عضو جديد. يوم الأحد المقبل الموافق لـ 1 مارس، ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 10e في الصين، وسيأتي مع بطارية كبيرة وقوية في نفس الوقت.

تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل شركة Huawei من خلال ملصق تشويقي قامت بنشره في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. وللآسف، هذا المُلصق لم يكشف لنا عن أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف وتصميمه، ولكن لحسن الحظ لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء.

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إذا نظرنا إلى سلسلة هواتف Huawei Enjoy 9 Series التي تم إطلاقها في العام الماضي، فسوف يكون Huawei Enjoy 10e هو العضو الأرخص في تشكيلة Huawei Enjoy 10 Series. في العام الماضي، تم إطلاق الهاتف Huawei Enjoy 9s مع ثلاث كاميرات، وتم كذلك إطلاق الهاتف Huawei Enjoy 9 مع كاميرتين، في حين تم إطلاق الهاتف Huawei Enjoy 9e مع كاميرا واحدة فقط ومواصفات تقنية متواضعة جدًا.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قمنا يوم أمس برصد هاتف جديد من شركة Huawei في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA وفي منصة إختبارات الأداء Geekbench يعمل بالمعالج MediaTek Helio P35، ونحن نعتقد بأن هذا الهاتف هو Huawei Enjoy 10e نظرًا إلى أنه يضم بطارية كبيرة بسعة 5000mAh وكاميرا حديثة في الخلف. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فهذا الهاتف سيُكلف على الأرجح 150 دولار أمريكي.