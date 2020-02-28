يوتيوب تختبر تمكين القنوات من بيع مساحات إعلانية للمعلنين مباشرةً

بدأت شركة يوتيوب في اختبار برنامج جديد يسمح لمنشئي المحتوى ببيع مساحات إعلانات للعلامات التجارية التي يعملون معها بانتظام، على أن تتم عملية البيع بين القناة والمُعلِن مباشرةً، وذلك على غرار ما هو مألوف في مواقع الويب التي لا تستخدم خدمة جوجل الإعلانية.

وقال (توم لوينج) – مدير إدارة المنتجات لدى يوتيوب – في مقطع فيديو كان قد نُشر في وقت سابق: إن البرنامج التجريبي محدود للغاية، وهو يصلح فقط للعروض بين منشئي المحتوى والعلامات التجارية التي تربطهم بها علاقة سابقة. وأضاف لوينج أن هذا سيُمكِّن منشئي المحتوى من بيع الإعلانات مباشرةً إلى العلامة التجارية.

وقال لوينج في مقطع الفيديو: “نعلم أن هناك العديد من الناس المهتمين بشدة في هذا الأمر، لذا فإن هذا الاختبار صغير للغاية، ولكن مع زيادة المعلومات التي نحصل عليها، فإننا بلا شك سنوسعه في أقرب وقت ممكن”.

ويُعتقد أن تمكين منشئي المحتوى من بيع الإعلانات إلى العلامات التجارية مباشرةً يشبه ما تفعله يوتيوب مع بعض شركائها، بما في ذلك: شبكة (إن بي سي) NBC التلفزيونية، التي مُنحت الإذن منذ عام 2010 بتحديد الإعلانات التي تظهر مع مقاطع الفيديو التي تنشرها على يوتيوب.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن تمكين منشئي المحتوى من التحكم بالإعلانات التي تظهر مع مقاطع الفيديو التي ينشرونها تعد من الأمور التي كثُر الطلب عليها من يوتيوب، خاصةً أن الكثير من القنوات تعتمد في إيراداتها بصورة رئيسية على الإعلانات وعدد المشاهدات.

وتعد الإعلانات على يوتيوب مصدر ربح كبير سواء لمنشئي المحتوى أو لجوجل نفسها، إذ أعلنت الشركة أن إيراداتها من الإعلانات في عام 2019 فقط بلغت أكثر من 15 مليار دولار أمريكي. لذا فإن جوجل تتحكم بالإعلانات بغية تحقيق أكبر مكسب لها.

هذا، وليس من الواضح ما عدد منشئي المحتوى الذين تختبر معهم يوتيوب برنامجها الإعلاني الجديد، ولا يُعلم متى تعتزم توسعتها خلال الأشهر المقبلة.