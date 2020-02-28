تكنولوجيا: فيسبوك وانستجرام وتويتر سيتوفران على متجر AppGallery من هواوي قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي أن تطبيقات فيسبوك وانستجرام وتويتر ستصل قريبًا جدًا إلى متجر AppGallery البديل لمتجر Play الشهير، وتعتبر هذه خطوة لصالح الشركة لكسب المستخدمين الغربيين إذ أن هذه التطبيقات تعد التطبيقات الأكثر شعبية على الإطلاق.

ففي الوقت الحالي، يقدم هذا المتجر التطبيقات المخصصة للمستخدمين الصينيين بشكل أساسي، ومعظمها غير معروفة للمستخدمين في البلدان الأخرى.

جدير بالذكر أن شركة هواوي قامت بتسريع عملية تطوير خدمة بديلة لخدمة جوجل وهي خدمة Huawei Mobile Services، وذلك بعد أن تم حرمانها من رخصة أندرويد في شهر مايو من عام 2019. وتتضمن مجموعة التطبيقات هذه كل من Huawei Browser و Huawei Cloud و Huawei Wallet و AppGallery، مع متجر تطبيقات بديل لمتجر Play الشهير.

المصدر

اعلان





