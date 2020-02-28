الفيسبوك تبدأ بحرب ضارية أخرى، وهذه المرة ضد الإعلانات التي تزعم علاج فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الحالي، لا يوجد علاج معروف لفيروس كورونا. في حين أن هناك بعض الأساليب التي إستخدمت ويبدو أنها تُظهر بعض الوعود، فلا وجود لعلاج رسمي حتى الآن. أفضل تقدم شهدناه حتى الآن هو لقاح تم إرساله ليتم إختباره على البشر، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذ كان سيتم الموافقة عليه أم لا.

ومع ذلك، مع كل الذعر الذي أحدثه تفشي فيروس كورونا، فإنه ليس من المفاجئ أن نعلم أن هناك بعض الأفراد الذين يستغلون ذلك من خلال الإدعاء بأنهم يقدمون علاجات لهذا الفيروس وغير ذلك. لقد تم إجبار الفيسبوك على البدء في إتخاذ إجراءات صارمة وحظر الإعلانات التي تقدم إدعاءات مثل الوعد بعلاج الفيروس.

في بيان تم إصداره لموقع Business Insider، نُقل عن متحدث باسم الفيسبوك قوله : ” لقد قمنا مؤخرًا بتنفيذ سياسة تقوم بحظر الإعلانات التي تشير إلى فيروس كورونا وخلق شعور بالنقص في الإمدادات، أو ضمان علاج أو وقاية. لدينا أيضًا سياسات لمنصات مثل Facebook Marketplace التي تقوم بحظر نفس السلوك “.

لطالما عانت المنصات مثل الفيسبوك بمثل هذه المشاكل، حيث إستفاد البعض من مساحاتها الإعلانية لبيع إعلانات مضللة أو تحتوي على محتوى تحريضي. تعمل الشركة أيضًا على مُكافحة الأخبار المزيفة، حيث لجأت إلى جميع أنواع الطرق الممكنة للمساعدة في تثقيف المستخدمين للتفريق بين الأخبار الصحيحة والكاذبة.